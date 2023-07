Nasralla señala a Castro y Redondo de abuso de autoridad tras consumarse adhesión a la CAF

“Se violenta la decisión del Congreso de no aprobar la adhesión a la CAF, esto es un abuso de autoridad por parte de Luis Redondo y además es un error y abuso de Xiomara Castro como presidenta. Esta acción violatoria de las leyes queda sujeta a interpretaciones, recursos y cualquier otra acción legal por parte de ciudadanos, instituciones y otras organizaciones hoy, mañana y a futuro”, inició diciendo Nasralla.

“El pueblo está representado por el Congreso y si el Congreso dice no la cosa no pasa por el Ejecutivo y Xiomara Castro cometió el error de hacer eso. Xiomara Castro y Luis Redondo están en una situación en la que internacionalmente no van a ser considerados en sus puestos y además les advierto a ellos que van a tener repercusiones gravísimas”, subrayó con malestar el designado.

Para culminar, Nasralla advirtió que si llega a ser presidente de Honduras no honrará ningún préstamo de la CAF y acusó a Manuel Zelaya y Xiomara Castro de ser mantenidos por “el comunismo internacional”.

“Hago un llamado a la CAF que si llego a ser presidente no honraré ningún préstamo. A Mel Zelaya y Xiomara Castro siempre los mantuvo el comunismo internacional”, sentenció.