  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

La caída de Libre: 20 razones que explican su derrota electoral

Libre sufrió una derrota histórica, marcada por varios factores que reflejan el desgaste de su proyecto político y la pérdida de confianza ciudadana pese a tener el control de las instituciones del Estado.

  • 01 de diciembre de 2025 a las 21:44
El Heraldo Videos