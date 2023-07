Carlos Zelaya por no ratificación de la CAF: “No vamos a armar una crisis por eso”

Zelaya tuvo la palabra minutos antes de que se sometiera a votación la controversial acta. Durante su intervención, el diputado de Libertad y Refundación (Libre) reconoció que el oficialismo no contaba con el respaldo para aprobar el convenio.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario del Congreso Nacional , Carlos Zelaya , se refirió acerca de la no ratificación del acta de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).

“Se acabaron los tiempos de los cabildeos, de buscar consensos, ya estamos en la sesión, ya vamos a votar el acta y ya ratos lo hubiéramos hecho si no estuvieran pidiendo la palabra. Vuelta y vuelta que dicen es porque están pidiendo la palabra, si no ya la hubiéramos votado y creo que esto ya no debería tener ninguna discusión”, manifestó el secretario.

“El procedimiento dice que debemos de leer el acta y someterla a votación, pero no podemos hacerlo si siguen pidiendo la palabra. Felicito al presidente Luis Redondo por su voluntad de demócrata pero ya debemos votar el acta, ya sabemos lo que va a pasar, hay procedimientos y temas constitucionales que van a seguir en el debate después de la votación”, agregó.

“Todo sigue igual, no pasa nada, de repente nosotros los de Libre somos 50, somos minoría y la oposición es mayoría. Algunas veces tenemos que perder, pero otras tenemos que ganar, eso es normal y no tenemos porque exaltarnos y crear crisis”, remarcó Zelaya.