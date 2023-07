Rasel Tomé confirma que someterán a votación adhesión de Honduras a la CAF durante sesión

Pese a que el oficialismo no cuenta con los votos para aprobar dicho convenio, Rasel Tomé confirmó que este será el primer punto a tratar en la agenda de este miércoles.

“Hemos platicado, se ha dialogado, se ha consensuado, se ha reflexionado. Vinieron los directores del CAF para Centroamérica y el Caribe y platicaron con todas las bancadas, aquí no hay un tema de ideología, este es un tema de bloquear las iniciativas de la presidenta Xiomara Castro”, aseguró Tomé.

“Estamos trabajando en los votos, los votos se construyen, no es de tenerlos porque no son una cosa material, son seres humanos, son congresistas y no los podemos tener a la mano. Libre es una bancada de diputados unida y ahora estamos exhortándole a todo aquel que aprobó el convenio que favorece al pueblo hondureño apruebe el acta”, concluyó Tomé.