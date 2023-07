¿Qué salida existe para reanudar las sesiones en el Congreso Nacional evadiendo la votación de la CAF?

Para el expresidente del Congreso Nacional (2002-2006) esta crisis en el Legislativo pasa porque el oficialismo no tiene humildad y Luis Redondo no encuentra la ruta para llegar a un diálogo saludable.

“Yo lo que veo es una falta de convivencia, falta de diálogo. En el Congreso hay que mantener el diálogo con todas las bancadas, pero si la autoridad en el Congreso no dialoga, y me refiero al presidente, si no hace amistad con las bancadas, pues no es fácil lograr las cosas. Cuando no se tiene la mayoría lo que se hace es acercarse a las bancadas, pero si estás en minoría no puedes meter las cosas a las fuerzas. Dialogando todo se arregla”, comentó Pepe.