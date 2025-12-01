  1. Inicio
Nasry Asfura llama a la calma: “Yo no vengo a proclamar nada”

Nasry Asfura llamó a la calma al afirmar: “Yo no vengo a proclamar nada”, pidiendo esperar los resultados oficiales antes de sacar conclusiones.

  • 01 de diciembre de 2025 a las 15:40
El Heraldo Videos