Portavoz de la Conferencia Episcopal pide responsabilidad a la clase política

Tegucigalpa, Honduras.- El portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, padre Juan Ángel López, hizo este martes un llamado enérgico a la clase política del país para actuar con responsabilidad frente al ambiente de incertidumbre que persiste tras las elecciones generales.

El sacerdote señaló que la ciudadanía ya cumplió con su deber cívico al acudir a las urnas y exhortó a los actores políticos a respetar la voluntad expresada por la mayoría, con el fin de evitar que el país se mantenga en tensión y división.