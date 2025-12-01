  1. Inicio
La decoración de Navidad de los Trump tras regreso a la Casa Blanca

El aniversario 250 de la declaración de independencia de Estados Unidos será uno de los temas centrales de las decoraciones elegidas por la primera dama, Melania Trump, en la primera Navidad desde el regreso junto a su esposo, el presidente Donald Trump, a la Casa Blanca.

  • 01 de diciembre de 2025 a las 18:12
