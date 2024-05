Sectores siguen escépticos ante la llegada de la CICIH en Honduras

“Creo que solo nos quedamos con esa promesa al inicio del gobierno y posteriormente solo hemos visto obstáculos para que no venga la misión al país”, lamentó la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.

Agregó que “hay un buen porcentaje de la clase política que no quiere que venga la misión internacional para apoyar el trabajo del Ministerio Público”.

Por su parte, el analista Luis León cuestionó: “La CICIH no es un tema que se le ocurrió a los políticos traerla, es una demanda social en las calles. En Honduras no hay lucha contra la corrupción, no se ha logrado dar respuesta”.

Por otro lado, la ONU se encuentra analizando el proyecto de ley propuesto por la diputada de Libre, Xiomara Hortencia “La Pichu” Zelaya, la cual contempla otorgarle a la CICIH la figura jurídica de querellante autónomo, así como facultades de acusador privado.