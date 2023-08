Escasa productividad: Diputados solo han sesionado 16 veces en lo que va de 2023

Tras un mes de vacaciones, los diputados no han sido convocados a reintegrarse a sus labores a pesar del reclamo de muchos de ellos a la junta directiva de ese poder del Estado.El martes de esta semana se esperaba que los parlamentarios regresaran a sesionar, sin embargo, no hubo tal reunión, lo que mantiene paralizada la agenda legislativa.

Aunque oficialmente no se han dado a conocer las razones por las cuales el diputado presidente Luis Redondo y su junta directiva no han hecho la convocatoria, se sabe que el problema sigue siendo la falta de consensos alrededor de la aprobación del acta que contiene la ratificación de la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la que a pesar de haber sido aprobada el pasado 16 de mayo, no ha sido ratificado debido a que 12 diputados del Partido Liberal (parte de los 66 que votaron) retiraron su apoyo porque existen elementos que “requieren un análisis profundo”, y anunciaron que no ratificarán el acta respectiva.

Los mismos diputados señalan como responsable de la inactividad en el Legislativo al presidente Redondo, por su incapacidad manifiesta de liderar diálogos que lleven al consenso entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.

Redondo ha marcado su gestión por la confrontación permanente con sus opositores y sus acciones despóticas en contra de quienes opinan contrario, incluyendo sus otrora compañeros de bancada del Partido Salvador de Honduras, quienes en su momento denunciaron que en represalia por desacuerdos en temas legislativos despidió a su personal de apoyo en la cámara legislativa.

Pero las críticas parecen no hacer mella en el presidente del Legislativo, quien la tarde de ayer dijo que sí están trabajando en temas de interés y que posiblemente se convoque a sesiones la próxima semana.