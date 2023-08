Frente Parlamentario denuncia a diputados ante el Ministerio Público por adhesión a la CAF

Redondo, comenzó por aclarar que el término “ratificación del acta” es erróneo, pues se trata en realidad de una aprobación del acta de la sesión anterior, la cual no agrega ni le resta validez al decreto discutido, sino que se trata de un acto protocolario que no es de carácter obligatorio y que no afecta la cantidad de votos obtenidos en la discusión del decreto, para esto citó el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.