Captura de Maduro deja a Libre en una posición frágil y vulnerable

Expertos señalan que Libre pierde un aliado clave en lo financiero, asesoría y protección, tras la caída de Nicolás Maduro, con quien el gobierno de Xiomara Castro mantuvo una relación política e ideológica muy cercana.

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 15:45
El Heraldo Videos