Fiscalía admite “malentendido” en caso de JOH y solicita al Tribunal fijar fecha para notificación de información clasificada

En caso que en dicha fecha no se presente la notificación de la Sección 5 de la Ley CIPA , la Fiscalía solicita que el Tribunal fije una fecha límite para que se realice la notificación a la defensa de Hernández, y se pueda completar el proceso de CIPA en tiempo y forma previo a la fecha del juicio contra el exmandatario, reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024.

El Gobierno escribe respetuosamente en respuesta a la Orden de la Corte de fecha 1 de agosto de 2023. (Dct. No. 601). En esa Orden, la Corte ordena al Gobierno que explique la base de su afirmación en su carta del 22 de junio de 2023 (Dkt. No. 575) de que, en la Orden de la Corte del 21 de junio de 2023 (Dkt. No. 574), la Corte ordenó al acusado Juan Orlando Hernández (“Hernández) presentar cualquier aviso de conformidad con la Sección 5 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (“CIPA”) antes del 11 de julio de 2023. El Gobierno se disculpa por cualquier malentendido y establece a continuación la base de su afirmación.

El 3 de mayo de 2023, luego de la presentación de las mociones de la Sección 4 de la CIPA del Gobierno, el Tribunal emitió una Orden (Dkt. No. 555) que establece que, “Tsji el abogado autorizado desea impugnar cualquiera de las sustituciones (o cualquier otra asunto relacionado con material clasificado), el abogado debe hacerlo antes del 26 de mayo de 2023. El Gobierno interpretó la fecha límite del 26 de mayo en el contexto de un litigio anticipado bajo las Secciones 5 y 6 de CIPA, que naturalmente sigue a la etapa de la Sección 4, y que el Tribunal habia mencionado anteriormente en su Orden del 15 de marzo de 2023 que aborda la solicitud del Gobierno de aplazar su plazo de la Sección 4. (VerDkt. No. 536 (“Debido a que la USAO ha informado previamente al Tribunal que espera un litigio en virtud de las secciones 5 y 6 de la CIPA... en caso de que la USAO solicite una extensión adicional de las fechas establecidas a continuación, debe ir acompañada de una solicitud para anular la fecha del juicio del 18 de septiembre de 2023”). El abogado autorizado también parece haber entendido que la fecha limite del 26 de mayo para “cualquier otro asunto relacionado con material clasificado” abarca el aviso de la Sección 5: el 15 de junio de 2023, Hernández presentó una carta solicitando un aplazamiento de “la Corte impuso el 26 de mayo de 2023, fecha limite para la presentación de la defensa CIPA 51J” (Dkt. No. 564). Esta carta de la defensa que declaraba expresamente que el abogado autorizado había incumplido el plazo del 26 de mayo para la “presentación de CIPA 5” reforzó aún más el entendimiento del Gobierno, como se refleja en su carta del 22 de junio sobre qué

