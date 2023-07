Abogada de JOH advierte que puede perder uso de información clasificada porque Tribunal no fija plazos

“La Orden del Tribunal no abordó las secciones de notificación del estatuto de la CIPA, en particular la sección 5, que exige la -notificación de la intención del demandado de revelar información- en el juicio”, escribió Shroff en una carta dirigida al juez Kevin Castel del Distrito Sur de Nueva York.

La orden de programación del Tribunal cubre las mociones de CIPA que impugnan los documentos sustituidos o redactados por el gobierno.

Ver ECF #555. El Tribunal no fijó una fecha límite específica para ninguna de las disposiciones de notificación de CIPA, ni discutió una audiencia de la sección 6(a). Cf. Estados Unidos v. Schulte, 17 Cr. 548 (PAC) (el Tribunal establece un cronograma específico para la notificación de la Sección 5 después de una audiencia de la Sección 2 de CIPA) (adjunto).

Me he disculpado repetidamente por no cumplir con el plazo impuesto por la Corte en su Orden del 23 de mayo de 2023. Sin embargo, esa orden no habla de ninguna disposición de notificación de CIPA, incluida la CIPA § 5, que exige que el acusado haga una divulgación detallada de la información que el acusado busca usar en el juicio, juicio que está a 7 meses de distancia o riesgo de exclusión.