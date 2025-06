¿Por qué "Chano" Rivera portó una bandera de EE UU en el sorteo de papeletas?

Sin quitar el dedo del renglón, continuó explicando su propuesta de unirse a Estados Unidos. "Tenemos 200 años y el sistema no funciona porque solo es de ver la pobreza, miseria y corrupción. Solo si somos parte de Estados Unidos vamos a cambiar, es la única forma y lamento decirlo y ser honesto, si eso no me va a traer votos pues que no me traiga votos".