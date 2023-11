Estafas electrónicas repuntan por penas débiles y barreras para rastrear cibercriminales

Las autoridades están al tanto de cientos de casos, pero “ante la masiva cantidad de alertas que se están registrando, nosotros estamos optando por irnos por la parte preventiva, porque necesitamos que la gente sepa qué está pasando, que no se dejen sorprender, no se dejen estafar”, explicó Mario Fu, portavoz de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Una de las denuncias publicadas en Facebook decía que se pagó por un televisor a una empresa, que supuestamente vendía electrodomésticos en línea, pero luego de realizar el depósito del dinero nunca le hicieron la entrega del aparato.

“Desde ayer se les envió el dinero y supuestamente el mismo día hacen el envío, y no sé que pasa, no han dicho nada”, escribió la mujer al supuesto vendedor a través de un mensaje de WhatsApp.

En un intercambio de textos, la persona que contestaba de un número de teléfono con terminación 6128 le pidió en cinco ocasiones la factura de compra (la mujer le depositó 11,200 lempiras, más 2,000 lempiras que el vendedor le pidió por pago de impuestos), pero al recibirla solo le decía que iba a corroborar.

Los días pasaban y nunca le daba otra respuesta, por la que la hondureña seguía escribiendo. Incluso, le advirtió que la denuncia había pasado ante las instituciones del Estado. Además le exigió le devolviera el dinero.

La persona detrás de la estafa solo le contestó que habían tenido problemas con el asesor anterior, por lo que le solicitó nuevamente la factura. Una vez más, la mujer la envió, aunque no recibió otra respuesta.

La compra fue realizada en febrero y las conversaciones entre ambas partes se extendieron hasta junio de 2023. El pasado 14 de noviembre la mujer hizo la denuncia en la red social.

“Yo quiero denunciar está gente que solo se dedica a estafar; le piden a uno que deposite y después no le dicen nada del electrodoméstico que uno compra. Tengan mucho cuidado y ahora abrieron otra página porque la primera fue denunciada por lo mismo y ponen dirección que no existe”, lamentó la hondureña, dejando en evidencia que su caso seguía sin ser resuelto.

Mario Fu explicó a EL HERALDO Plus que sí están actuando contra los casos estafas electrónicas y ciberseguridad, pero que no hablan sobre las investigaciones para no influir o no poner sobre aviso a las redes de estafadores electrónicos. Se habla de redes porque han detectado que están involucrados hondureños y extranjeros.

“Una vez que se detiene a una de estas personas, es más fácil dar con el rastro. ¿Por dónde era que operaban delictivamente estos sujetos?, ¿quién era el que estaba detrás?, ¿quién era el que estaba arriba?, ¿quién era la mano derecha de estos individuos? Entonces, todos esos procesos de investigación se continúan llevando a cabo... Si usted se pone a revelar detalles de cada uno de los procesos y los avances de ellos, usted va a generar un temor en los demás y los demás se van a ocultar”, respondió.