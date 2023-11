Más de 500 mil vehículos generan tráfico en Tegucigalpa y Comayagüela

Por otro lado, cabe resaltar que el 62% de estos vehículos son nuevos y el 38% restante son usados. No obstante, en los municipios de La Venta, Sabanagrande y Santa Ana se reportan más vehículos usados que nuevos.

Además de las condiciones incumplidas en los rapiditos, reprochó que estos no respetan a los otros conductores ni a los pasajeros por pelear rutas, para ver quien recoge más gente. “El transporte público más bien ha venido a ser un problema, no una solución para el tema de vialidad”, sentenció.

En ese sentido, sostuvo que es necesario la construcción de un nuevo anillo periférico, pero al mismo tiempo reconoció que la ciudad no se encuentra en condiciones, además de que su inversión sería muy alta. Por ello, recomendó que se deben construir más autopistas de segundo piso en carreteras y bulevares.

Si bien se han creado estacionamientos comunitarios, estos no dan abasto, y la ciudad tampoco cuenta con las suficientes áreas verdes para crear más estacionamientos. “La ciudad ha crecido tanto que y ya no tenemos muchas condiciones”, subrayó.

”Cuando la persona llega a la colonia, no pensó en una casa que pueda albergar dos o tres vehículos. Los deja en la vía pública y se convierte en un problema para la movilización de las personas de la colonia o barrio”, indicó.

El incremento del parque vehicular no solamente se traduce en congestionamiento vial, sino que también obstaculiza el tránsito peatonal al ver tantos carros estacionados hasta en aceras. Como prueba de ello, Díaz mencionó colonias como El Hato de Enmedio y la colonia Kennedy, las cuales no fueron diseñadas para albergar demasiados vehículos.

Díaz señaló que la infraestructura de ambas ciudades ha quedado desfasada, pues data de hace 20 años y ya no tiene las condiciones para albergar la enorme flota vehicular. Como ejemplo, el experto mencionó que el anillo periférico ahora se encuentra dentro de la ciudad ante el aumento de colonias y residenciales construidas a su alrededor.

El experto consideró que la flota vehicular es mayor al tomar en cuenta que alrededor de 200 mil vehículos forman parte de la carga flotante. Es decir, vehículos conducidos por personas que no residen en el Distrito Central pero que circulan por motivos, como viajes hacia otra ciudad o que llegan a la capital para realizar distintas gestiones burocráticas.

Pablo César Díaz, geógrafo del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) , apuntó que las Tegucigalpa y Comayagüela ya no cuentan con la capacidad para soportar la carga vehicular actual.

El titular de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Benjamín Bustamante, informó la alcaldía se encuentra en proceso de revisión para definir cuales serán las primeras obras a construir. Declaró que a más tardar el 1 de diciembre se tendrá el listado.

Para los 80 proyectos anunciados las autoridades informaron que se contará con un presupuesto de más de 5,500 millones de lempiras. “Hay alrededor de mil millones para rehabilitación vial y un estimado de 2,500 millones en los proyectos macro”, declaró Bustamante.

Mientras tanto, agregó que a corto plazo se continuará con el plan de alivio vial. Este plan contempla una serie de medidas como los horarios de trabajo escalonados en los empleados públicos.

Por otra parte, según los reportes que recibe la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU), un promedio de 20 mil empleados públicos están cumpliendo con la medida, aseguraron las autoridades de esta entidad a EL HERALDO Plus.

A su vez, detallaron que continúan con la instalación de semáforos, señales de tránsito, liberación de espacios públicos y bahías.

También, informaron que que disponen de 68 elementos de la Policía Municipal y 190 de la GMU en los puntos críticos con mayor tráfico vehicular con apoyo del la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito (DNVT) y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

La GMU está analizando implementar la medida “Pico y Placa”. Esta medida se utiliza en países con alto congestionamiento vehicular como el caso de Colombia; la GMU explicó que esta alternativa consiste en que cada día sacan de circulación vehículos, dependiendo de la terminación de la placa en horas de alto flujo.

Aunque las obras se concreten y las medidas se acaten, Pablo Díaz vaticina que la situación no cambiará si la población no respeta las leyes de tránsito y no se instruye en mejorar la educación vial de los conductores. Siendo así, la solución recae en invertir en infraestructura y mayor concientización sobre las leyes de tránsito en los conductores.