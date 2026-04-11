Abuelo y su nieto mueren en accidente vial en Potrerillos, Cortés

Potrerillos, Cortés.- Un accidente de tránsito registrado este sábado -11 de abril- en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés, dejó como saldo la muerte de un abuelo y su nieto, quienes regresaban hacia su comunidad de origen.

Las víctimas fueron identificadas como Israel Serrano y el menor Minor Serrano, ambos originarios de la comunidad de Bebuco, en Potrerillos.

De acuerdo con la información preliminar, ambos se transportaban en una motocicleta cuando fueron embestidos por un taxi que se dirigía desde Tegucigalpa hacia el departamento de Copán.