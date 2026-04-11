Abuelo y su nieto mueren en accidente vial en Potrerillos, Cortés

Potrerillos, Cortés.- Un accidente de tránsito registrado este sábado -11 de abril- en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés, dejó como saldo la muerte de un abuelo y su nieto, quienes regresaban hacia su comunidad de origen.
Las víctimas fueron identificadas como Israel Serrano y el menor Minor Serrano, ambos originarios de la comunidad de Bebuco, en Potrerillos.
De acuerdo con la información preliminar, ambos se transportaban en una motocicleta cuando fueron embestidos por un taxi que se dirigía desde Tegucigalpa hacia el departamento de Copán.
El impacto provocó la muerte inmediata de las víctimas en el lugar del accidente, según relataron testigos. En el hecho también resultaron lesionados el conductor del taxi y un acompañante, sin embargo, se trató de heridas leves.
Familiares de las víctimas llegaron a la escena y protagonizaron momentos de dolor al confirmar la pérdida de sus seres queridos.
Entre lágrimas, la abuela y esposa de los fallecidos, gritaba: “Yo te esperaba mi niño en la casa, yo te necesitaba, él daba la vida por mí”, manifestó.
El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes realizarán las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.
El hecho ha generado consternación en la comunidad de Bebuco, donde vecinos lamentaron la tragedia que enluta a una familia de la zona.