Despiste seguido de colisión: Así habría ocurrido el trágico accidente en Quimistán

Un difícil momento atraviesan varias familias, luego de la tragedia que dejó nueve personas muertas y varios heridos en Quimistán, el pasado 5 de abril, Domingo de Resurección.
Este martes 7 de abril, en una funeraria de la colonia Alameda velan los cuerpos de tres de las víctimas: Javier Deras, el conductor del bus; su esposa, Yarely Rodríguez; y su madre, Francisca Zelaya.
Rostros entristecidos, abrazos y lágrimas es lo que se observa en el lugar, mientras avanzan las investigaciones. ¿Cómo ocurrió el accidente? Aquí los avances de las autoridades.
Las autoridades policiales de Quimistán tienen una versión de cómo habrían ocurrido los hechos. El comisario Dani Rodríguez, jefe de la UMED-22, explicó: “Tenemos una dinámica del accidente que fue un despiste seguido de colisión con volcamiento”.
Además, agregó: "Al terminar la pendiente descendente, la rastra pierde el control en la curva, se despista y colisiona con el microbús, volcándose sobre él”.
Se constató que el conductor de la rastra no tenía licencia vigente para conducir vehículos pesados, mientras que Javier Deras, conductor del bus, sí portaba su permiso en regla.
Rodríguez señaló que se manejan dos hipótesis del accidente: "Podemos acreditar que hubo imprudencia del conductor, ya que se encontraba en una pendiente descendente y no utilizó los mecanismos del vehículo para controlarlo; pudo haber abusado de la velocidad o no percatarse de las condiciones de la vía".
La segunda hipótesis es que "haya existido un desperfecto mecánico, específicamente en los frenos, lo que le impidió reducir la velocidad antes de la curva”.
De acuerdo con la información oficial, la rastra se conducía desde San Pedro Sula hacia Copán, mientras que el autobús, que transportaba pasajeros provenientes de Guatemala, se dirigía en la dirección contraria.
Además de las pérdidas humanas, las autoridades tuvieron que emitir alerta roja en la zona afectada, ya que la rastra transportaba cianuro, un peligroso químico; sin embargo, la medida fue suspendida el pasado 6 de abril luego de trabajos de mitigación. En la foto figura el rostro de las nueve vícitimas.