"Díganle a mi familia que la amo": últimas palabras de militar antes de morir en Yoro

Un enfrentamiento armado entre miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y supuestos integrantes de estructuras criminales dejó como resultado la muerte de Edgar López, quien deja en dolor y luto a su familia. Este fue el mensaje que dejó antes de morir:
Edgar Ronaldo López Castellanos formaba parte del Segundo Batallón de la PMOP y participaba en un operativo en un sector considerado conflictivo.
De acuerdo con reportes oficiales, el hecho se registró entre las aldeas Campo Veracruz, Toloa y Las Chumbas, en el municipio de El Progreso, Yoro, específicamente en los excampos bananeros del sector.
López Castellanos y otros elementos realizaban un patrullaje de rutina a bordo de motorizadas durante la noche del viernes, cuando fueron atacados a disparos por al menos cuatro presuntos delincuentes.
El agente recibió múltiples impactos de bala, lo que le provocó la muerte de manera inmediata en el lugar, quedando su cuerpo tendido en el suelo tras el enfrentamiento.
"Díganle a mi familia que los amo", fueron las últimas palabras de López Castellanos antes de morir en los excampos bananeros de El Progreso.
En medio del ataque, dos miembros de la PMOP fueron reportados como desaparecidos.
Sin embargo, horas más tarde se confirmó que ambos uniformados fueron rescatados con vida la mañana de este mismo sábado.
Tras lo ocurrido, autoridades policiales y del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en San Pedro Sula.
Las Fuerzas Armadas de Honduras confirmaron el fallecimiento mediante un comunicado oficial, en el que expresaron sus condolencias a la familia del agente, mientras se realizan los procedimientos correspondientes para la entrega del cuerpo y su posterior velatorio y sepultura.