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"Díganle a mi familia que la amo": últimas palabras de militar antes de morir en Yoro

Un enfrentamiento armado con supuestos criminales dejó hoy en luto a una familia tras la muerte de Edgar López, policía militar que perdió la vida en El Progreso, Yoro

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 13:00
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Un enfrentamiento armado entre miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y supuestos integrantes de estructuras criminales dejó como resultado la muerte de Edgar López, quien deja en dolor y luto a su familia. Este fue el mensaje que dejó antes de morir:

Foto: Redes sociales
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Edgar Ronaldo López Castellanos formaba parte del Segundo Batallón de la PMOP y participaba en un operativo en un sector considerado conflictivo.

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De acuerdo con reportes oficiales, el hecho se registró entre las aldeas Campo Veracruz, Toloa y Las Chumbas, en el municipio de El Progreso, Yoro, específicamente en los excampos bananeros del sector.

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López Castellanos y otros elementos realizaban un patrullaje de rutina a bordo de motorizadas durante la noche del viernes, cuando fueron atacados a disparos por al menos cuatro presuntos delincuentes.

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El agente recibió múltiples impactos de bala, lo que le provocó la muerte de manera inmediata en el lugar, quedando su cuerpo tendido en el suelo tras el enfrentamiento.

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"Díganle a mi familia que los amo", fueron las últimas palabras de López Castellanos antes de morir en los excampos bananeros de El Progreso.

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En medio del ataque, dos miembros de la PMOP fueron reportados como desaparecidos.

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Sin embargo, horas más tarde se confirmó que ambos uniformados fueron rescatados con vida la mañana de este mismo sábado.

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Tras lo ocurrido, autoridades policiales y del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en San Pedro Sula.

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Las Fuerzas Armadas de Honduras confirmaron el fallecimiento mediante un comunicado oficial, en el que expresaron sus condolencias a la familia del agente, mientras se realizan los procedimientos correspondientes para la entrega del cuerpo y su posterior velatorio y sepultura.

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