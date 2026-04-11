Dos mujeres muertas tras colisión de una volqueta y una moto en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Dos jovencitas perdieron la vida la tarde de este sábado en un accidente vial en la carretera CA-5 norte, en el departamento de Comayagua, en el sector conocido como Los Palillos, a la altura del desvío El Conejo, que conduce a la ciudad de La Paz.

El percance vial con desenlace fatal ocurrió aproximadamente a las 12:15 del mediodía, en el kilómetro 103, de la citada carretera internacional.

Las dos mujeres viajaban a bordo de una motocicleta de colores blanco y rojo, con placas BDD 9687, con dirección de norte a sur, en el carril que de Comayagua conduce a la capital, Tegucigalpa.