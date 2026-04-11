Dos mujeres muertas tras colisión de una volqueta y una moto en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Dos jovencitas perdieron la vida la tarde de este sábado en un accidente vial en la carretera CA-5 norte, en el departamento de Comayagua, en el sector conocido como Los Palillos, a la altura del desvío El Conejo, que conduce a la ciudad de La Paz.
El percance vial con desenlace fatal ocurrió aproximadamente a las 12:15 del mediodía, en el kilómetro 103, de la citada carretera internacional.
Las dos mujeres viajaban a bordo de una motocicleta de colores blanco y rojo, con placas BDD 9687, con dirección de norte a sur, en el carril que de Comayagua conduce a la capital, Tegucigalpa.
Antes de llegar al popular desvíó de El Conejo, impactaron violentamente contra una volqueta que hizo un virage ilegal y no autorizado, al meterse a la mediana y girar a la izquierda con el objetivo de toma los dos carriles hacia el norte, acción que no es permitida.
La motocicleta colisióno contra el pesado vehículo de carga, haciendo volar por el aire a las dos jóvenes, quienes cayeron sobre el pavimento, falleciendo en el acto, aunque las dos llevaban sus cascos de protección.
Ya estaban muertas
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Honduras, destacados en la ciudad de Comayagua, llegaron al sitio del accidente, pero cuando iban a darle los primeros auxilios, las dos muchachas ya no tienían signos vitales.
De igual manera, se presentaron al lugar para iniciar las investigaciones del caso, que orienten a deducir las responsabilidades del caso. La volqueta se detuvo justo en la mediana que no debía de cruzar, pero hasta el momento se desconoce si el motorista fue detenido.
En pormedio, al día, fallecene cinco personas a causa de accidentes viales en Honduras, cifras que están superando las estádisticas del año 2025.