Dos conductores de motocicletas fallecen en accidentes viales

Los dos accidentes de tránsito se registraron en la carretera al sur del país y en el segundo anillo de San Pedro Sula

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 06:29
El cuerpo del motociclista Erick Mauricio Díaz Rivera quedó tirado en la orilla de la carretera, cerca del vehículo en el que impactó.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Dos conductores de motocicletas fallecieron en accidentes viales en diferentes hechos y distintos sectores del país.

Uno de los percances se produjo en el kilómetro 26 de la carretera CA-5 sur, a inmediaciones de la comunidad de La Trinidad del municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán.

El fallecido fue identificado como Erick Mauricio Díaz Rivera , de 19 años de edad, quien se transportaba en la motocicleta y fue a impactar en una pick-up que circulaba en sentido contrario.

Informes preliminares dictaminados que el automotor invadió el carril del motociclista, por lo que se generó el fuerte impacto y el joven conductor de la moto expiró al instante al recibir golpes de consideración en diferentes partes del cuerpo.

Mientras que el segundo caso ocurrió en el anillo, a inmediaciones de la colonia Aurora de San Pedro Sula, en donde otro conductor de motocicleta perdió la vida al ser embestido por una rastra.

La identidad del fallecido no se dio a conocer por las autoridades, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue para practicarle la autopsia y entregarlo a los familiares.

El cuerpo de la víctima quedó debajo de las llantas del vehículo pesado.

Personas que se encontraron en el lugar y presenciaron el accidente fatal comentaron que el conductor de la rastra no detuvo la marcha ni proporcionó auxilio al conductor de la motocicleta y se dio a la fuga del lugar, dejando abandonada la rastra en el lugar del accidente vial.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizan las investigaciones para identificar y capturar al conductor de la rastra.

