Joven es hallado ejecutado a disparos en solitaria calle de la colonia Cerro Grande

El cuerpo joven fue dejado en una solitaria calle y presentaba varios impactos de bala en su cuerpo; su cadáver fue llevado a la morgue de Tegucigalpa

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 09:24
Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo sin vida de un joven fue encontrado la noche del domingo en una solitaria calle de tierra que conecta la colonia Cerro Grande con la aldea El Guanábano, en la capital.

La víctima, de aproximadamente 25 años de edad, yacía boca arriba y presentaba varios impactos de bala. Al momento del hallazgo vestía completamente de negro, según información de las autoridades policiales.

De acuerdo con versiones preliminares, el joven habría sido raptado por sujetos desconocidos, quienes lo trasladaron hasta el lugar donde posteriormente lo ejecutaron a disparos. Personas que transitaban por la zona tras salir de sus trabajos a altas horas de la noche observaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al sector para realizar las indagaciones correspondientes, mientras que el cadáver fue trasladado a la morgue de Medicina Forense de Tegucigalpa para la autopsia de ley. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

En los primeros 28 días de este año, las autoridades contabilizan 154 personas asesinadas a nivel nacional, cifra inferior a las 161 muertes violentas registradas en el mismo período de 2025.

No obstante, pese a la reducción del nivel reflejada en las estadísticas oficiales, la percepción de la población es que la criminalidad no da tregua, aun con las medidas implementadas por los cuerpos de seguridad.

