Obrero muere aplastado por pared en su primer día de trabajo en Copán

El incidente ocurrió en pleno centro de la ciudad, donde Contreras, junto con otro trabajador, realizaba labores de derribo de la estructura.

Santa Rosa de Copán, Honduras.- La desesperación por un trabajo terminó en tragedia la tarde de ayer para la familia de Rodolfo Antonio Contreras Castro, de 35 años de edad, quien perdió la vida de forma instantánea, tras sufrir un accidente laboral mientras trabajaba en la demolición de un antiguo edificio ubicado en el casco histórico de Santa Rosa de Copán.

De acuerdo con elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes rescataron el cadáver de los escombros, una de las paredes, construida con adobe y piedra, cedió de manera arrepentida y atrapó a la víctima bajo escombros, causándole la muerte de manera inmediata.

El otro obrero resultó con heridas leves y se encuentra fuera de peligro físico. Familiares relataron que Antonio Contreras llevaba más de un mes en la búsqueda de empleo sin obtener respuesta.

Ayer era su primer día de trabajo, una oportunidad que aprovechó con la esperanza de llevar el sustento a su esposa y dos pequeños hijos. “Solo quería trabajar para sus dos niños”, comentaron allegados.