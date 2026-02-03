Unas 12 mujeres han sido asesinadas este 2026; la última era mamá de tres jóvenes

Agentes policiales que acudieron a la escena informaron que alrededor de las 7:30 pm, recibieron una denuncia al sistema de emergencias 911 sobre un ataque armado y la presencia de una mujer sin vida dentro de una casa.

San Pedro Sula, Honduras.- Honduras registra en lo que va de 2026 la muerte violenta de al menos 12 mujeres. La noche del lunes, Hilda Meléndez, de 49 años, se sumó a esta cifra luego de que un individuo irrumpiera en su vivienda, ubicada en la colonia 19 de Abril del municipio de Trujillo, departamento de Colón, y la atacara a balazos.

Según el informe preliminar, el agresor llegó al inmueble, ubicó a Meléndez y le disparó en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentan en la vivienda para iniciar las diligencias correspondientes.

Aunque no se precisó el móvil del crimen, las autoridades indicaron que continuaron recolectando testimonios que permitieran dar con el paradero del responsable. Hasta ayer no se reportaba ninguna captura.

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico; Sin embargo, el cuerpo fue entregado a los familiares, quienes se negaron a que fuera trasladado a la morgue.

La muerte de Hilda Meléndez, madre de tres jóvenes, ha generado consternación entre familiares y conocidos, quienes a través de redes sociales han lamentado lo ocurrido y exigido una investigación para que el hecho no quede en la impunidad.

Una de sus hijas escribió: "Tú me viste nacer y a mí me tocó verte morir. Te juro que quiero ser fuerte, pero no puedo con este dolor, mami, tú eres mi vida".