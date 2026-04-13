Hombre muere tras ser atropellado por vehículo en el desvío a San Marcos de Ocotepeque

Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Rogelio Pineda, de aproximadamente 53 años, originario de la comunidad de Santa Lucía.

Ocotepeque, Honduras.- Un hombre que intentaba cruzarse la calle murió al ser atropellado por un vehículo en la carretera CA-4 , específicamente en el desvío de San Marcos de Ocotepeque la tarde de este lunes 13 de abril.

Testigos mencionaron que al escuchar la potente bocina del vehículo que se aproximaba, el peatón se asustó y, en lugar de acelerar el paso, retrocedió de forma instintiva. El hombre fue impactado por el conductor de un vehículo tipo turismo.

Tras el siniestro, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) arribaron al lugar de los hechos y acordonaron la escena.

Las autoridades señalaron que realizarán las indagaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y si habrá que deducir responsabilidades sobre el conductor del automotor.

Las autoridades quedaron a la espera de la llegada de miembros de Medicina Forense para el levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue, donde le realizarán la autopsia correspondiente a ley.