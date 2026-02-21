Hombre muere arrollado por varios vehículos en la colonia 21 de Febrero

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre falleció la noche del viernes 20 de febrero tras ser arrollado por varios vehículos en el bulevar de las Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia 21 de Febrero.
Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, quien quedó totalmente irreconocible, porque su cabeza fue aplastada por al menos tres vehículos que no lograron esquivar el cuerpo.
Informes preliminares indican que el hombre estaba cruzando la calle, a la altura del puente de la 21 de Febrero, cuando a media calle fue embestido por un taxi.
Segundos después del impacto inicial, otros dos vehículos pasaron por encima del cuerpo, matándolo de manera inmediata.
Los restos de su cráneo se esparcieron por varios metros en la concurrida calle.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron hasta el lugar y, con la Policía Nacional, acordonaron la escena a la espera de los médicos forenses para que realizaran el levantamiento del cadáver.
Se desconoce si las autoridades requirieron a los conductores para investigación o si estos se dieron a la fuga.
Los restos del hombre fueron trasladados en la madrugada de este sábado 21 de febrero hasta la morgue capitalina, donde realizarán la respectiva identificación del cadáver.