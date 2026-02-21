Un motociclista muerto deja fatal accidente en El Progreso, Yoro

El Progreso, Honduras.- Un motociclista falleció la mañana de este sábado 21 de febrero tras un fatal accidente registrado en la entrada de la colonia Bendeck, de El Progreso, Yoro, en el norte de Honduras.

El fallecido fue identificado como José Aaron Peña, de 23 años de edad, y era empleado de Cadelga.

Informes preliminares indican que el joven motociclista se conducía en su automotor cuando fue fuertemente embestido por un vehículo tipo turismo.

Hasta el momento se desconoce quién de los dos se conducía a alta velocidad; serán las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) quienes darán el dictamen final del fatal incidente.