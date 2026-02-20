Acribillan a supuesto expolicía frente a su vivienda en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.– Un supuesto exagente de la Policía Nacional (PN) murió de forma violenta la noche de este viernes 20 de febrero, tras ser acribillado en el departamento de El Paraíso.

El ahora occiso fue identificado preliminarmente como Fernando Mercado, quien, según versiones iniciales, habría fungido en el pasado como miembro de la institución policial.

El hecho se registró específicamente en el barrio Las Lomitas, lugar donde, de acuerdo con la información preliminar, residía la víctima.