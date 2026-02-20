Acribillan a supuesto expolicía frente a su vivienda en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.– Un supuesto exagente de la Policía Nacional (PN) murió de forma violenta la noche de este viernes 20 de febrero, tras ser acribillado en el departamento de El Paraíso.
El ahora occiso fue identificado preliminarmente como Fernando Mercado, quien, según versiones iniciales, habría fungido en el pasado como miembro de la institución policial.
El hecho se registró específicamente en el barrio Las Lomitas, lugar donde, de acuerdo con la información preliminar, residía la víctima.
Según el reporte de las autoridades, sujetos desconocidos llegaron hasta la vivienda, lo interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.
El cuerpo quedó tendido frente a su casa, mientras que los atacantes huyeron de la escena con rumbo desconocido.
Vecinos del sector relataron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades policiales.
Minutos después, agentes llegaron al lugar, acordonaron la escena y comenzaron a recolectar los primeros indicios, a la espera del equipo de Medicina Forense para el levantamiento cadavérico.
El crimen generó consternación entre los habitantes del sector, quienes observaron el procedimiento con evidente sorpresa y preocupación por la violencia en la zona.