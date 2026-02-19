Detienen a acusado de secuestrar a empresario San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía detuvo ayer a un hombre por suponerlo responsable de participar en el secuestro de un empresario sampedrano, por quien pedían dos millones de lempiras para liberarlo.

Se trata de Herman Alexis Urbina Murillo, de 35 años de edad, a quien agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) aprehendieron en la colonia Brisas de Occidente, del sector Chamelecón de esta ciudad.

El reporte policial indica que sobre Urbina Murillo pendía una orden de captura emitida el 12 de diciembre de 2025 por el delito de secuestro agravado, hecho ocurrido el 1 de agosto de 2025, cuando varios individuos privaron de su libertad a la víctima mientras se encontraba en su negocio en el barrio Barandillas.