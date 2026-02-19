  1. Inicio
Detienen a acusado de secuestrar a empresario San Pedro Sula

El sujeto tenía una orden de captura desde el 12 de diciembre de 2025 acusado de secuestro agravado en perjuicio de un empresario de la zona

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 06:37
La Policía Nacional logró la captura de Herman Alexis Urbina Murillo.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía detuvo ayer a un hombre por suponerlo responsable de participar en el secuestro de un empresario sampedrano, por quien pedían dos millones de lempiras para liberarlo.

Se trata de Herman Alexis Urbina Murillo, de 35 años de edad, a quien agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) aprehendieron en la colonia Brisas de Occidente, del sector Chamelecón de esta ciudad.

El reporte policial indica que sobre Urbina Murillo pendía una orden de captura emitida el 12 de diciembre de 2025 por el delito de secuestro agravado, hecho ocurrido el 1 de agosto de 2025, cuando varios individuos privaron de su libertad a la víctima mientras se encontraba en su negocio en el barrio Barandillas.

