Condenan a 45 años de cárcel a hombre por violación contra dos hermanas en La Paz

La Paz, Honduras.- Una pena de 45 años de cárcel le dictó un juez a José Antonio Peraza Gavidia, tras encontrar culpable del delito de violación especial y actos de lujuria en perjuicio de dos hermanas menores de edad.

De acuerdo con las pruebas que aportó la Fiscalía en el juicio oral y público, aprovechando la cercanía que tenía con las niñas, en 2009 cuando una de ellas tenía 12 años, comenzó a obligarla a que lo tocara en sus genitales y se dejara tocar, en varias.

En el año 2012, cuando la otra hermana cumplió 12 años, también la obligó a ser víctima de tocamientos y obligo a ambas a desnudarse frente a él y consumó el delito de violación.

Estas acciones continuaron hasta el año 2012 cuando una de las niñas estaba estudiando y contó lo ocurrido al orientador del colegio, por lo que se alertó a la abuela de las menores de edad y se interpuso la denuncia.