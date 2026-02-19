  1. Inicio
Muere niña de cuatro años en accidente vehicular en Jutiapa, Atlántida

El vehículo en el que se transportaban varias personas habría presentado fallas mecánicas mientras subía una cuesta. Más de siete personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Regional Atlántida

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 07:05
En el accidente de tránsito donde murió la menor, siete persona más resultaron heridas.

 Foto: Cortesía.

Jutiapa, Atlántida.- Una menor de cuatro años perdió la vida la tarde-noche de este miércoles tras un accidente de tránsito registrado en la comunidad de Buena Vista, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Eliana Lizeth López Chirinos, cuyo fallecimiento fue confirmado por autoridades médicas tras ser trasladada de emergencia.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que se conducían varias personas presentó aparentes fallas mecánicas mientras subía una cuesta, lo que provocó que retrocediera sin control y diera múltiples volteretas, generando una escena trágica en la zona.

En el percance también resultaron heridas más de siete personas, entre ellas niños y adultos mayores, quienes sufrieron fracturas y diversas lesiones. Los afectados fueron trasladados al Hospital Regional Atlántida, en La Ceiba, donde permanecen bajo atención médica.

Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente.

Redacción web
