Muere niña de cuatro años en accidente vehicular en Jutiapa, Atlántida

Jutiapa, Atlántida.- Una menor de cuatro años perdió la vida la tarde-noche de este miércoles tras un accidente de tránsito registrado en la comunidad de Buena Vista, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Eliana Lizeth López Chirinos, cuyo fallecimiento fue confirmado por autoridades médicas tras ser trasladada de emergencia.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que se conducían varias personas presentó aparentes fallas mecánicas mientras subía una cuesta, lo que provocó que retrocediera sin control y diera múltiples volteretas, generando una escena trágica en la zona.

En el percance también resultaron heridas más de siete personas, entre ellas niños y adultos mayores, quienes sufrieron fracturas y diversas lesiones. Los afectados fueron trasladados al Hospital Regional Atlántida, en La Ceiba, donde permanecen bajo atención médica.