Hermana de una de las víctimas en La Masica: "No era un criminal, era un albañil"

La Ceiba, Honduras.- A las afueras de la morgue de La Ceiba, la mañana de este miércoles, Eunice Cruz defendió la inocencia de su hermano Yovani Cruz Aguilar, uno de los fallecidos en el enfrentamiento armado ocurrido en la zona montañosa de la aldea San Marcos, municipio de La Masica, Atlántida. Entre lágrimas, la mujer aseguró que su familiar no pertenecía a ninguna estructura criminal, como lo señalaron preliminarmente las autoridades. "Mi hermano no era un criminal, era un albañil. Él no tenía nada que ver; solo fue a hacer el trabajo de un pozo. Solo lo buscaron para trabajar", manifestó, visiblemente afectado.

La madrugada de este miércoles ingresaron a la morgue los restos de las cinco personas que murieron durante el intenso intercambio de disparos. Entre las víctimas se encuentra al agente policial Jefry Leonardo López, originario de Morolica, Choluteca, así como cuatro presuntos integrantes de la banda conocida como "El Wilmer", identificados como Orlin Martínez, Marlin Martínez y Yovani Cruz Aguilar. El operativo tenía como objetivo la recaptura de Wilmer Adaly Ávila, señalado como líder de la organización criminal y quien también murió durante el enfrentamiento. Ávila permanecía prófugo desde diciembre pasado tras fugarse de prisión, luego de haber sido condenado por el delito de asesinato. Tras los hechos, la Policía Nacional informó que desplegó un equipo táctico de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales para asegurar la zona y continuar con las investigaciones. En el lugar se decomisaron varias armas de fuego, según el informe preliminar.