Mató a un hombre tras abrazar a su esposa: historial de Wilmer Ávila, líder de banda criminal

Luego del enfrentamiento registrado el martes, el cabecilla Wilmer Adaly Ávila Sánchez perdió la vida tras la balacera entre la estructura criminal y agentes policiales. Este es su historial delictivo:
Wilmer Adalid Ávila Sánchez era miembro de la banca criminal “Los Olanchanos,” que opera en San Marcos, jurisdicción del municipio de La Masica, Atlántida.
A Ávila Sánchez y su hermano se les vinculó con la banda de "los Olanchanos", siendo acusados por tráfico de drogas, portación ilegal de arma de fuego de uso permitido.
También tenían una orden de captura por homicidio en su grado de ejecución tentativa acabada y robo con violencia. Durante ese operativo se les decomisó varios kilos de cocaína, dos motocicletas, un arma de fuego y muchos proyectiles.
En esa fecha, también se les acusó por su participación en un atentado contra dos agentes policiales. Según las investigaciones, estas personas tenían atemorizada esta localidad.
Años anteriores, exactamente el 10 de enero de 2021, Wilmer Ávila mató a un hombre en la comunidad de la aldea El Naranjal, tras un reclamo por abrazar a la esposa de otro hombre.
El hecho se registró alrededor de las 10:00 de la mañana en una tienda de abarrotes conocida como "El Turcal", donde Nelson Ovando Orellana y Wilmer Ávila discutieron tras un abrazo que este último había dado a la esposa de Orellana.
Tras la confrontación, Nelson decidió salir del establecimiento, tratando de evitar un conflicto mayor; sin embargo, antes de irse, se dio la mano con Ávila, buscando calmar los ánimos.
Una vez fuera, mientras revisaba su motocicleta, Wilmer sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros y le disparó en tres ocasiones, impactando en el lado izquierdo de la espalda y el abdomen de Nelson, causando heridas mortales.
Aunque Ávila huyó del lugar tras el ataque, fue detenido posteriormente tras un enfrentamiento con la Policía Nacional.
Ávila era un criminal que se fugó del centro penitenciario desde noviembre de 2025 que funciona en el sector de El Porvenir y estaba recluido por delitos relacionados con el sicariato.
Wilmer Ávila perdió la vida junto a otros cinco hombres; uno de ellos era un policía, mientras que otros tres agentes resultaron heridos.