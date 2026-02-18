Heridas en el cuello y antebrazo: estado de salud de los policías heridos en La Masica

Un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y presuntos integrantes de la banda criminal conocida como “Del Wilmer” dejó como saldo cinco personas muertas y tres funcionarios policiales heridos en el municipio de La Masica, Atlántida. ¿Qué se sabe de su estado de salud? Aquí los detalles:
El hecho se registró la mañana del martes -17 de febrero- en una zona montañosa de la aldea San Marcos, según confirmaron autoridades de la Secretaría de Seguridad.
La inspectora Denia Cruz informó que durante la contienda murieron cuatro supuestos antisociales y cuatro agentes resultaron heridos. Sin embargo, uno de ellos, identificado como Jefry Leonardo López, perdió la vida horas después.
Jefry residía en Tegucigalpa, pero era originario de Morolica, Choluteca. Era padre de un menor y miembro del Comando de Operaciones Especiales (Cobra).
Dos de los agentes lesionados fueron identificados como Bayron Dariel López Gómez, de 30 años, y Alex Edgardo Aguilera Rivas, de 28. Ambos recibieron atención prehospitalaria tras resultar heridos durante el enfrentamiento.
Alex Edgardo Aguilera Rivas, 28 años, sufrió una herida por arma de fuego en el cuello, a quien se le aplicó un vendaje compresivo para detener la hemorragia.
Aguilera Rivas, originario de Santa Bárbara, fue trasladado a hospital capitalino, para someterse a cirugía para la extracción de bala. Su estado de salud es estable.
Bayron Dariel López Gómez, de 30 años, presentó una herida por arma de fuego en el antebrazo, siendo atendido con un vendaje para controlar la hemorragia. López Gómez, originario de La Ceiba, Atlántida, se encuentra estable.
López Gómez y Aguilera Rivas fueron evacuados del sector en radiopatrullas y se informó que dos serían movilizados vía aérea para recibir asistencia médica; Jefry Leonardo López fue la tercera persona que murió cuando era trasladado. No se han brindado mayores detalles de la cuarta víctima.
Las autoridades indicaron que el operativo tenía como objetivo capturar a Wilmer Adalid Ávila Sánchez, señalado como presunto líder de la estructura criminal.
Barahona detalló que existe la posibilidad de que uno de los fallecidos sea un individuo que se fugó en noviembre de 2025 del centro penitenciario ubicado en el sector de El Porvenir, donde guardaba prisión por delitos relacionados con sicariato.
En la escena se decomisaron varias armas de fuego, entre ellas fusiles AK-47, confirmó el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona.