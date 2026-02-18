  1. Inicio
Heridas en el cuello y antebrazo: estado de salud de los policías heridos en La Masica

Cinco personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas tras un enfrentamiento armado entre miembros policiales y una estructura criminal en un sector de Atlántida

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 06:22
Un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y presuntos integrantes de la banda criminal conocida como “Del Wilmer” dejó como saldo cinco personas muertas y tres funcionarios policiales heridos en el municipio de La Masica, Atlántida. ¿Qué se sabe de su estado de salud? Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
El hecho se registró la mañana del martes -17 de febrero- en una zona montañosa de la aldea San Marcos, según confirmaron autoridades de la Secretaría de Seguridad.

 Foto: Redes sociales
La inspectora Denia Cruz informó que durante la contienda murieron cuatro supuestos antisociales y cuatro agentes resultaron heridos. Sin embargo, uno de ellos, identificado como Jefry Leonardo López, perdió la vida horas después.

Foto: Redes sociales
Jefry residía en Tegucigalpa, pero era originario de Morolica, Choluteca. Era padre de un menor y miembro del Comando de Operaciones Especiales (Cobra).

 Foto: Redes sociales
Dos de los agentes lesionados fueron identificados como Bayron Dariel López Gómez, de 30 años, y Alex Edgardo Aguilera Rivas, de 28. Ambos recibieron atención prehospitalaria tras resultar heridos durante el enfrentamiento.

 Foto: Redes sociales
Alex Edgardo Aguilera Rivas, 28 años, sufrió una herida por arma de fuego en el cuello, a quien se le aplicó un vendaje compresivo para detener la hemorragia.

 Foto: Redes sociales
Aguilera Rivas, originario de Santa Bárbara, fue trasladado a hospital capitalino, para someterse a cirugía para la extracción de bala. Su estado de salud es estable.

 Foto: Redes sociales
Bayron Dariel López Gómez, de 30 años, presentó una herida por arma de fuego en el antebrazo, siendo atendido con un vendaje para controlar la hemorragia. López Gómez, originario de La Ceiba, Atlántida, se encuentra estable.

 Foto: Redes sociales
López Gómez y Aguilera Rivas fueron evacuados del sector en radiopatrullas y se informó que dos serían movilizados vía aérea para recibir asistencia médica; Jefry Leonardo López fue la tercera persona que murió cuando era trasladado. No se han brindado mayores detalles de la cuarta víctima.

Foto: Redes sociales
Las autoridades indicaron que el operativo tenía como objetivo capturar a Wilmer Adalid Ávila Sánchez, señalado como presunto líder de la estructura criminal.

 Foto: Redes sociales
Barahona detalló que existe la posibilidad de que uno de los fallecidos sea un individuo que se fugó en noviembre de 2025 del centro penitenciario ubicado en el sector de El Porvenir, donde guardaba prisión por delitos relacionados con sicariato.

 Foto: Redes sociales
En la escena se decomisaron varias armas de fuego, entre ellas fusiles AK-47, confirmó el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona.

 Foto: Redes sociales
