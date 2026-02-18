  1. Inicio
Deja un hijo: ¿Quién era Jefry López, policía que murió en enfrentamiento en Atlántida?

El enfrentamiento en Atlántida no solo dejó cuatro presuntos delincuentes muertos; a la lista se suma un miembro de la PN que deja un pequeño hijo

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 06:07
1 de 12

Como Jefry Leonardo López fue identificado el miembro de la Policía Nacional que murió en el enfrentamiento con la banda criminal El Wilmer, en La Masica, Atlántida.

 Foto: Redes sociales
2 de 12

Además del agente policial, cuatro presuntos delincuentes más murieron. Esto es lo que se sabe sobre Jefry López, a quien hoy la institución honra.

 Foto: Redes sociales
3 de 12

Un padre orgulloso se escondía detrás de ese uniforme policial. Jefry era un joven que festejaba sus logros en redes sociales.

 Foto: Redes sociales
4 de 12

El agente policial que murió era fiel seguidor del Olimpia y perdió la vida en el enfrentamiento con la banda El Wilmer en La Masica, Atlántida.

 Foto: Redes sociales
5 de 12

El agente policial era originario de Morolica, Choluteca, pero residía en Tegucigalpa. En sus redes sociales se observa que era muy cercano a su familia.

 Foto: Redes sociales
6 de 12

Jefry López deja un pequeño hijo, protagonista de muchas de sus publicaciones. Era un joven muy dedicado a la institución.

 Foto: Redes sociales
7 de 12

Jefry, como muchos hondureños, era fiel seguidor del equipo deportivo Olimpia y disfrutaba cada partido con mucha pasión.

 Foto: Redes sociales
8 de 12

Uno de los recientes logros en su carrera fue convertirse en miembro del Comando de Operaciones Especiales (Cobra), una de las fuerzas más importantes de Honduras.

 Foto: Redes sociales
9 de 12

Esta es la insignia que compartió en su cuenta de Facebook el pasado 19 de agosto de 2025, que lo acreditaba como Cobra.

 Foto: Redes sociales
10 de 12

"Lo lograste, promoción. Con honor hasta el fin", le escribió uno de sus amigos. Otro comentó: "Felicidades, hermano, yo sabía que el mero del grupo era usted".

 Foto: Redes sociales
11 de 12

La vida de la familia de Jefry cambió el pasado martes, cuando le arrebataron la vida. Incluso circula un video del momento en que sus compañeros trataban de reanimarlo y le pedían que luchara.

 Foto: Redes sociales
12 de 12

En el enfrentamiento se produjo un fuerte intercambio de disparos entre agentes y presuntos integrantes de la banda, y el saldo fue de cinco muertos, entre ellos el agente policial.

 Foto: Redes sociales
