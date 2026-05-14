Marathón vs Olimpia: Un partido que llega con mucho fervor y amenaza

San Pedro Sula, Honduras.- El clásico entre Marathón y Olimpia promete sacar chispas este viernes 15 de mayo a las 8:15 de la noche en el estadio estadio Francisco Morazán en el encuentro por la jornada 5 de la triangular A del torneo Clausura de la Liga Nacional.

Más allá de lo deportivo, el duelo llega rodeado de polémica, amenazas institucionales y cuentas claras en la lucha por el boleto a la gran final del torneo Clausura.

El Monstruo Verde encendió el ambiente desde antes del partido al asegurar que el técnico argentino Pablo Lavallén estará en el banquillo pese a los cuatro juegos de sanción impuestos por la Comisión Nacional de Disciplina.

Además, el club lanzó un fuerte comunicado cuestionando la decisión y el manejo del ente disciplinario. Hay muchos detalles que rodean este encuentro y el arbitraje ya está elegido.

Olimpia llega como líder con 6 puntos, Marathón tiene 3 unidades y lo mismo cuenta Real España. Al León y la Máquina les quedan solamente un juego y al Monstruo Verde, dos.

INGREDIENTES DEL MARATHÓN VS OLIMPIA

1. Marathón defiende a Pablo Lavallén. El club verdolaga sostiene que el entrenador “no se dirigió a miembros de la Federación de Fútbol de Honduras, de la Liga Nacional, del cuerpo arbitral, de la Comisión Nacional de Disciplina ni de ningún otro ente deportivo del país”.

2. Duro señalamiento a la Comisión de Disciplina. Marathón asegura que “la Comisión Nacional de Disciplina está para aplicar la ley, no para mal interpretarla ni para emitir opiniones subjetivas y personales”, añadiendo que el organismo “se extralimitó en sus funciones”.

3. Advertencia del club verdolaga. El conjunto sampedrano dejó claro que Pablo Lavallén estará en el banquillo pese al castigo de cuatro partidos.

4. Sin conferencias de prensa. Marathón también anunció que su cuerpo técnico no participará en ruedas de prensa posteriores a los encuentros por delante: “Evitaremos formar parte del circo que otros han montado”.

5. Así llega Olimpia. El León suma seis puntos y necesita ganar para clasificar directamente a la gran final. Además, un triunfo olimpista dejaría eliminado al Marathón y también al Real España.