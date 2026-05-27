Acribillan a abogado Fredy Leiva dentro de su propia vivienda en La Jigua, Copán

Copán, Honduras.- Un abogado de 30 años fue asesinado de varios impactos de bala en el sector de La Jigua, Copán. La víctima respondía al nombre de Fredy Fernando Leiva Ramos. Información preliminar indica que dos sujetos armados, que se conducían a bordo de una motocicleta, llegaron hasta la vivienda del profesional del derecho. Los malhechores, sin mediar palabra, le dispararon en reiteradas ocasiones mientras la víctima realizaba tareas domésticas en el patio de su casa.

Tras asesinar al abogado, los atacantes huyeron con rumbo desconocido. Familiares y amigos alertaron a las autoridades luego del hecho violento. Según relataron familiares de Leiva Ramos, él ya había sido víctima de un atentado criminal, pero logró sobrevivir. No obstante, tras ese intento de quitarle la vida, el profesional del derecho interpuso la denuncia correspondiente. Lamentablemente, este miércoles personas armadas sí lograron quitarle la vida al abogado en su propia casa. Aunque intentaron auxiliarlo, murió casi al instante debido a la gravedad de las heridas.