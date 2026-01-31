Kendrick Lamar y Bad Bunny buscan inscribir sus nombres en los récords de los Grammy

Aunque enfrente tendrá como rival en las tres categorías principales —mejor álbum, grabación y canción del año— a un Bad Bunny posicionado como el artista más escuchado en el mundo, que, además, buscará ser el primer latino en llevarse los premios más codiciados en una misma noche.

El rapero californiano de 38 años, quien llega a la gala de este 1 de febrero como el artista con más candidaturas, tiene la posibilidad de consagrarse como la leyenda del rap con más gramófonos —ahora tiene 22— si se lleva al menos 4 de sus 9 nominaciones, lo que le permitiría superar a Kanye West, que tiene 24, y a Jay-Z, con 25.

Estados Unidos.- Kendrick Lamar y Bad Bunny , dos figuras recurrentes en la escena musical mundial, buscarán en la 68° edición de los premios Grammy seguir la estela triunfal que Beyoncé demarcó el año pasado y conseguir sus propios récords que grabarían sus nombres en la historia del rap y el género urbano, respectivamente.

Ninguno de los dos tendrá el camino despejado, ya que otros artistas como Lady Gaga, Bruno Mars o Billie Eilish persiguen sus propias marcas y podrían ser una piedra en el zapato para ellos.

Sus 25 grammys ya no le aseguran a Jay-Z seguir siendo el monarca de su género, una situación que comparte un Kanye West ahora más enfocado en las polémicas que en los 24 gramófonos que tiene en sus vitrinas y que están bajo el acecho un Kendrick Lamar que hace rato dejó atrás a otra figura del rap, Eminem, poseedor de 15 premios.

Si pasa de largo y obtiene al menos siete galardones, el ganador del Pulitzer podría también situarse en el podio de los artistas que más premios Grammy han reclamado, solo por detrás de Beyoncé (35) y Georg Solti (31).

Otras de las hazañas que podría conseguir el rapero de Compton es la de ser el primer artista masculino en ganar en el apartado de grabación del año durante dos ediciones consecutivas, tras su victoria doce meses atrás con la icónica 'Not Like Us' y si ahora repite con 'luther', aunque se trata de una categoría clave para las aspiraciones de todos los nominados.

Un triunfo en esta categoría convertiría a Bad Bunny en el primer artista en imponerse con una canción en español —hazaña no vista en otro idioma desde 'Volare' en 1959—. No obstante, la competencia es feroz: Billie Eilish busca ser la primera mujer con tres victorias en este apartado, mientras que Doechii y Rosé aspiran a un hito histórico para el rap femenino y el k-pop, respectivamente.