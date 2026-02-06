Bad Bunny, Rosalía y Peso Pluma impulsan las ganancias musicales de Sony

Los Ángeles, Estados Unidos.- La multinacional japonesa de la tecnología y el entretenimiento Sony destacó los recientes éxitos de Rosalía, Peso Pluma y Bad Bunny en su informe de resultados financieros, tras anunciar un aumento interanual de más del 12% en el beneficio neto de los primeros nueve meses de su ejercicio motivado, en parte, por el buen desempeño de su rama musical.

"El nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', alcanzó el número uno a nivel mundial en su primera semana en Spotify, y el álbum colaborativo de Peso Pluma, Dinastía, es uno de los más reproducidos en Spotify", dijo la directora financiera de la empresa, Lin Tao, en una rueda de prensa.

Tao aseguró que estos éxitos globales son el resultado del empeño de Sony Music Group por "descubrir artistas locales y apoyar sus esfuerzos musicales".