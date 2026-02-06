El negocio millonario detrás del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

Este domingo, Bad Bunny subirá al escenario del Levi's Stadium en Santa Clara, California, sin recibir un solo centavo por su actuación. Sin embargo, los minutos que dure su show durante el descanso del Super Bowl LX pueden traducirse en el golpe financiero más rentable que haya visto la industria del entretenimiento global.
Las proyecciones de Billboard, basadas en datos de Luminate, anticipan que el catálogo del artista boricua pasará de facturar 788,500 dólares semanales en el mercado estadounidense a generar 1.7 millones de dólares por semana tras su presentación.
El salto representa un aumento del 115%, cifra que pulveriza los registros históricos del evento y supera con creces el promedio del 60% que habitualmente experimenta el repertorio de los artistas que encabezan este show.
Rihanna y Kendrick Lamar, quienes protagonizaron los últimos dos descansos, vieron incrementos sustanciales en sus cifras de reproducción y ventas.
Pero ninguno alcanzó la velocidad de crecimiento que los analistas prevén para Benito Martínez Ocasio, nombre real del cantante puertorriqueño de 31 años.
La audiencia estimada del Super Bowl LX supera los 130 millones de espectadores en todo el mundo, una plataforma de exposición que ningún otro evento deportivo o musical puede igualar.
Cada segundo frente a las cámaras multiplica el valor comercial del artista en forma exponencial.
Apple Music, principal patrocinador del halftime show con una inversión cercana a los 50 millones de dólares, ha apostado fuerte por la estrella latina como punta de lanza para capturar al consumidor hispano en Estados Unidos y América Latina, el segmento de mayor crecimiento en las plataformas digitales de música.
Para Apple, la alianza con Bad Bunny trasciende el patrocinio tradicional. Se trata de una estrategia de mercado diseñada para arrebatar suscriptores a Spotify, donde el cantante se coronó como Artista Global Top por cuarta vez consecutiva en 2025 con 19,800 millones de reproducciones.
Su más reciente álbum, "Debí titara más fotos", recibió el reconocimiento de la plataforma sueca como el Mejor disco mundial del año.
Ese trabajo discográfico, una carta de amor musical a Puerto Rico, contiene los temas que probablemente dominarán el show del domingo. "Baile inolvidable", "DtMF" y "Nuevayol" forman parte de un repertorio que resonará en español ante decenas de millones de televidentes angloparlantes, un gesto artístico sin precedentes en la historia del Super Bowl.
Forbes situó a Bad Bunny como el décimo artista mejor pagado del mundo en 2025, con un patrimonio estimado de 66 millones de dólares. Buena parte de esa fortuna proviene de los más de 30 conciertos que ofreció durante su residencia en Puerto Rico el año pasado, una serie de presentaciones que funcionó como preludio de su actual gira mundial.