El gobierno no logra parar la creciente ola de invasiones de tierras privadas

Nelson Ponce, abogado especialistas en temas agrarios, considera que el problema se ha profundizado “por falta de aplicación de la ley y por el irrespeto al Estado de derecho”.

“El Estado no ha podido responder al sector campesino para que acceda a la estructura de la propiedad rural, a la estructura agraria, y tampoco ha respondido a los del sector empresarial agroindustrial”, señaló.

Como el Estado no ejerce la acción tutelar, no garantiza el acceso a la tierra y el respeto a la propiedad privada, aparece un tercer grupo de personas “que no son campesinos y que no son empresarios, estos son invasores de tierra que de una u otra manera responden a intereses particulares”.