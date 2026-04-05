Lavallén revela qué hará con Marathón tras caer ante Platense y; ¿qué pasa con Henry Figueroa?

Más allá del resultado, lo que encendió las alarmas fue la fragilidad mental mostrada por el equipo, que se vino abajo tras el primer golpe del rival.

Puerto Cortés, Honduras.- Marathón sigue tocando fondo en el momento menos oportuno. Tras una dura derrota 2-1 ante el Platense, el técnico del conjunto verdolaga Pablo Lavallén no ocultó su preocupación y calificó el encuentro como el peor desde su llegada al banquillo.

Por otro lado señaló al máximo culpable de la caída y de este momento que vive en el equipo luego de ser subcampeones en el torneo pasado.

Profesor, ¿cómo analiza el partido de hoy?

Bueno, primero pedir disculpas al aficionado. Creo que fue el peor partido que hemos jugado desde que estamos aquí muy débiles de la cabeza. Ante la primera adversidad, el equipo se desmoronó mentalmente. Como siempre digo, me hago responsable, soy el máximo responsable. No me siento representado con la forma en que se jugó hoy, porque este equipo ha demostrado que puede dar mucho más. No estuvimos a la altura y el Platense ganó bien, con corazón y determinación. Sin duda, fue nuestro peor partido de la campaña.

En ese mal partido, ¿qué cree que falló el equipo?

El equipo se vio débil mentalmente ante situaciones de peligro del rival. Es algo raro y no es habitual que pase esto. Las cosas no están saliendo, el nivel de confianza está bajo y tendremos que encontrarle la vuelta. No hay mucho más que analizar, estamos en un pequeño bache y debemos salir de ahí.

¿Qué le pasa a Marathón? ¿Existe algún problema interno?

No, el 95% del plantel es el mismo, solo hubo dos o tres cambios. No pasa por ahí.

¿Qué sucede con Henry Figueroa, que ha estado en la banca?

Está en la banca, pero no está en condiciones de ingresar. Lo tenemos como alternativa en caso de emergencia, pero no está listo para jugar.

Usted menciona que es el peor partido del torneo, ¿qué es lo que más le preocupa?

Lo anímico. Los jugadores no se olvidan de jugar al fútbol. Este equipo ha demostrado que tiene un funcionamiento. Antes de esta derrota llevábamos cuatro victorias seguidas. Pero ahora caímos en un bache al que no estamos acostumbrados, nunca nos había pasado perder dos partidos seguidos. Hay que trabajar en lo mental y recordar qué nos llevó a disputar finales el torneo anterior. Esto se saca poniendo la mejor versión de cada uno, entendiendo que es un trabajo colectivo o nos salvamos todos o nos hundimos todos.

Pensando en la fase final, ¿qué debe mejorar el equipo?

Hay que trabajar mucho en lo anímico, especialmente con jugadores importantes y referentes. Lo fundamental es llegar fuertes a la etapa decisiva, donde realmente se demuestra de qué está hecho el equipo.

Una vez que recibis gol no dejar que el resultado se quedé ahí sino que darle vuelta a como de lugar. Nosotros nos desorentiamos cada vez que nos anotan como que nos haya pegado un boxeador.

¿Qué valoración hace del regreso de algunos jugadores como Javier?

En lo individual no voy a profundizar. Pero me alegra por Javier, porque pudo completar los 90 minutos. La idea era llevarlo de a poco, pero respondió bien. Ojalá podamos recuperar a todos los jugadores.