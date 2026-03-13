Gobierno acredita más de 17.3 millones de lempiras para el pago de 361 médicos residentes

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Salud cumplió este viernes el compromiso asumido con los médicos residentes de realizar el pago correspondiente al convenio tripartito suscrito entre la Sesal, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El convenio fue firmado este mismo día entre las partes y, de manera inmediata, se procedió a la acreditación del pago de del salario- beca para los médicos que exigían que se les cumpliera porque de lo contrario realizarían acciones de protesta.

A partir de las 5:00 de la tarde de hoy viernes, a la UNAH se le acreditaron 17 millones 348 mil 241.27 lempiras, recursos que serán destinados para el pago de los 361 médicos residentes. Las autoridades gubernamentales dieron a conocer que “con esta acción se cumple el compromiso de realizar el desembolso antes de Semana Santa”, tal como lo habían prometido las máximas autoridades gubernamentales.