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Gobierno acredita más de 17.3 millones de lempiras para el pago de 361 médicos residentes

Las autoridades gubernamentales anunciaron que se acreditó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 17.3 millones de lempiras para pagar a los médicos

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 23:59
Gobierno acredita más de 17.3 millones de lempiras para el pago de 361 médicos residentes

Los médicos residentes recibirán sus salario debido a que el gobierno ya acreditó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 17.3 millones de lempiras para cumplir el acuerdo antes de Semana Santa.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Salud cumplió este viernes el compromiso asumido con los médicos residentes de realizar el pago correspondiente al convenio tripartito suscrito entre la Sesal, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El convenio fue firmado este mismo día entre las partes y, de manera inmediata, se procedió a la acreditación del pago de del salario- beca para los médicos que exigían que se les cumpliera porque de lo contrario realizarían acciones de protesta.

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A partir de las 5:00 de la tarde de hoy viernes, a la UNAH se le acreditaron 17 millones 348 mil 241.27 lempiras, recursos que serán destinados para el pago de los 361 médicos residentes.

Las autoridades gubernamentales dieron a conocer que “con esta acción se cumple el compromiso de realizar el desembolso antes de Semana Santa”, tal como lo habían prometido las máximas autoridades gubernamentales.

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A partir de ahora, el proceso de acreditación en las cuentas personales de cada médico residente dependerá de la celeridad administrativa de la UNAH para completar la transferencia correspondiente a cada uno de los beneficiados.

Desde hace algunas semanas los médicos residentes se mantenían a la expectativa, pues no se había firmado el convenio con las autoridades de la nueva administración y solicitaban que se les hiciera el pago de lo que se les adeudaba.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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