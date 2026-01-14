¿Cómo tramitar mis antecedentes penales en línea en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El trámite de antecedentes penales en Honduras puede realizarse de manera virtual a través del sistema habilitado por el Poder Judicial, lo que permite a los ciudadanos ahorrar tiempo y evitar desplazamientos. El primer paso consiste en ingresar a la página oficial del Poder Judicial y dirigirse a la sección de Servicios ciudadanos a hondureños, donde se despliegan los trámites disponibles. Una vez dentro del portal, el usuario debe seleccionar la opción Constancia de antecedentes penales y luego dar clic en Sistema de Antecedentes Penales en Línea, donde se habilitan las alternativas para solicitar el documento a nombre propio o de otra persona.

Posteriormente, la plataforma solicita el registro del usuario. En caso de no contar con una cuenta, se debe crear su propia cuenta ingresando la información personal requerida por el sistema. Tras completar el registro, se habilita un espacio personal desde el cual el usuario puede iniciar el trámite y dar seguimiento al estado de su solicitud en cualquier momento. Para continuar, se debe seleccionar la opción Iniciar trámite y elegir el motivo de la solicitud en el apartado Datos de pago. En esta etapa, el sistema indica si el trámite es gratuito o si requiere cancelación. La constancia es gratuita cuando se solicita por motivos laborales para personas entre 18 y 25 años, así como para adultos mayores. En otros casos, el solicitante debe realizar el pago correspondiente e ingresar los datos del recibo bancario, incluyendo monto y fecha, además de adjuntar el comprobante.