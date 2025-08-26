CNE y OEA inauguran capacitación política para aspirantes a elecciones 2025

Tegucigalpa, Honduras.-Con el propósito de fortalecer la participación política de las mujeres, este martes inició la edición número 26 del Curso para Candidatas Electorales, una iniciativa de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE). Durante el acto de apertura, Cossette López , presidenta del CNE, destacó el compromiso de la institución con la equidad de género en la vida política nacional.

“Desde el Consejo Nacional Electoral impulsamos iniciativas que fortalezcan las capacidades de las candidatas, porque una democracia plena solo es posible con la representación equitativa de las mujeres en los espacios de poder”, afirmó López Osorio.

Más de un centenar de mujeres de distintas fuerzas políticas que aspiran a cargos de elección popular participan en esta jornada de formación, que se desarrollará durante tres días en modalidad híbrida, presencial y virtual. La capacitación incluye la participación de expertas internacionales, entre ellas Epsy Campbell Barr, exvicepresidenta de Costa Rica, quien compartirá experiencias sobre liderazgo transformador en escenarios políticos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.