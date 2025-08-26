  1. Inicio
CNE y OEA inauguran capacitación política para aspirantes a elecciones 2025

Más de 100 mujeres participan en el Curso para Candidatas Electorales, impulsado por el CNE y la OEA rumbo a elecciones 2025

  • 26 de agosto de 2025 a las 14:06
Con participación de expertas internacionales, el Curso para Candidatas Electorales arrancó en Tegucigalpa con el objetivo de preparar a mujeres líderes que aspiran a cargos de elección popular.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Con el propósito de fortalecer la participación política de las mujeres, este martes inició la edición número 26 del Curso para Candidatas Electorales, una iniciativa de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante el acto de apertura, Cossette López , presidenta del CNE, destacó el compromiso de la institución con la equidad de género en la vida política nacional.

“Desde el Consejo Nacional Electoral impulsamos iniciativas que fortalezcan las capacidades de las candidatas, porque una democracia plena solo es posible con la representación equitativa de las mujeres en los espacios de poder”, afirmó López Osorio.

Con modalidad híbrida, presencial y virtual, candidatas de todo el país reciben capacitación en áreas clave como liderazgo transformador y comunicación política.

 (Foto: El Heraldo)

Más de un centenar de mujeres de distintas fuerzas políticas que aspiran a cargos de elección popular participan en esta jornada de formación, que se desarrollará durante tres días en modalidad híbrida, presencial y virtual.

La capacitación incluye la participación de expertas internacionales, entre ellas Epsy Campbell Barr, exvicepresidenta de Costa Rica, quien compartirá experiencias sobre liderazgo transformador en escenarios políticos.

Los contenidos del curso abarcan liderazgo político, estrategias de campaña, comunicación política, manejo de redes sociales, financiamiento electoral, seguridad digital y prevención de la violencia contra las mujeres en política.

Con esta iniciativa, la CIM/OEA y el CNE reafirman su compromiso de impulsar liderazgos femeninos sólidos y construir una democracia más inclusiva en Honduras, de cara a las elecciones generales previstas para noviembre de 2025.


