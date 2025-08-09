  1. Inicio
El Héroe: El NDI

Una misión de observadores electorales del Instituto Nacional Demócrata (NDI) concluyó una visita a Honduras, tras la cual resaltó el acuerdo que puso fin a la controversia entre los consejales del CNE

  • 09 de agosto de 2025 a las 00:00

Política. Una misión de observadores electorales del Instituto Nacional Demócrata (NDI) concluyó una visita a Honduras, tras la cual resaltó el acuerdo que puso fin a la controversia entre los consejales del CNE alrededor del TREP y llamó a que el diálogo prevalezca a lo largo del proceso electoral, sin dejar de expresar su preocupación por “la escalada de los discursos de odio” en la campaña electoral.

