¿Cuáles son los 5 desafíos que identificó el Instituto Nacional Demócrata para elecciones?

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de dialogar con varios varios sectores de la sociedad hondureña, especialmente con actores políticos, la Misión de Estudio y Acompañamiento Electoral del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), identificó cinco desafíos que requieren atención prioritaria para propiciar la integridad de las elecciones. Durante su estancia en Honduras, la Misión sostuvo encuentros con autoridades electorales, la candidata y los candidatos presidenciales, líderes de los partidos y espacios multipartidarios. Además, sostuvieron encuentros con el sector privado, iglesias, periodistas, organizaciones y coaliciones de la sociedad civil, y representantes de la comunidad internacional; a todos los anteriores les hicieron recomendaciones.

De acuerdo a las valoraciones de la Misión del NDI, es prioritario la autonomía efectiva de los organismos electorales. Es primordial que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (también conocida como Unidad de Política Limpia) tengan independencia de otros poderes públicos, protección ante amenazas, y financiamiento suficiente y oportuno. Eduardo Núñez, director principal de programas para Centroamérica del NDI, expresó: "En este momento la Misión se ha ocupado de escuchar a los diferentes actores del proceso electoral. Ha estado en la tarea de analizar esas esos desafíos que hemos podido identificar y estaremos en los próximos días en el trabajo de elaborar el informe final". Sobre la decisión de venir al país en este momento, según Juan Carlos Galindo, col-líder de la Misión, "es porque entendemos que este es un momento crítico en el proceso, para generar condiciones, para que las elecciones se realicen de manera efectiva dentro de lo que constitucionalmente se ha establecido en el país". Galindo argumentó que todavía no se ha decidido si vendrán nuevamente como observadores internacionales el día de los comicios, el 30 de noviembre, "nosotros creemos que la sociedad hondureña tiene actores sociales con la legitimidad y la capacidad técnica y la ética suficiente para hacer un proceso de acompañamiento sistemático y basado en evidencia de las elecciones", reconoció.

Debe de haber certeza

Con respecto al desarrollo de las elecciones, el NDI consideró que las herramientas adicionales, como una Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) o la digitalización de los formularios electorales, son herramientas que ayudan y colaboran en esa tarea. Sin embargo, la garantía de transparencia estarán en manos de todos y cada uno de los diferentes actores que participan en el proceso. Katia Uriona, co-líder de la Misión del NDI y expresidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, precisó que es una necesidad "darle certeza al pueblo hondureño, no sólo sobre los procedimientos y la transparencia del proceso en términos logísticos, en términos de las decisiones respecto al TREP, si no, sobre todo, en qué medida la ciudadanía va a tener una participación activa para que el día de las elecciones funcione realmente la observación". Para evitar inconvenientes a la postre, el día de las elecciones, el NDI recomendó que es clave la efectiva capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), en la recolección de estas actas, porque al final de cuentas es ahí donde se establecerá el resultado oficial de las elecciones.

¿Hay condiciones parea las elecciones?

En relación a si todavía hay condiciones en el país, después de lo observado por la Misión del NDI, Juan Carlos Galindo, refirió: "Por las condiciones para llevar a cabo un proceso electoral se construyen todos los días y se van adelantando gestiones, no solamente por parte de las autoridades electorales, sino, también de todas las demás que participan como actores fundamentales, institucionales en la preparación del proceso electoral".

A este particular, agregó: "Lo que hemos podido observar es que tanto las autoridades electorales, como la sociedad hondureña, está preparando las acciones necesarias para adelantar un proceso electoral de plenas garantías y ese es nuestro anhelo. Difícilmente, como Misión, que ha estado aquí esta semana, podríamos emitir una valoración comprensiva sobre la situación de la democracia en Honduras; sería una una exageración aspirar a poder emitir una opinión informada".

Sociedad preocupada