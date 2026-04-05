Alerta roja en Quimistán por derrame de cianuro tras accidente en la CA-4

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Permanente de Contingencias declaró alerta roja la noche de este domingo 5 de abril debido a un incidente con material altamente tóxico en la carretera CA-4, a la altura de La Ceibita, en Quimistán.
De acuerdo con el boletín oficial, el percance que involucró una rastra que transportaba cianuro granulado en estado sólido, provocó derrame en la zona. Debido a la peligrosidad del material, las autoridades activaron protocolos de seguridad y establecieron un perímetro de 800 metros como área de restricción.
Como medida inmediata, se prohibió la circulación vehicular y peatonal en el tramo afectado, mientras que se habilitó una ruta alterna entre San Marcos y Petoa para facilitar el tránsito.
El cierre se mantendrá por tiempo indefinido hasta garantizar condiciones seguras.
En el lugar se encuentran trabajando equipos del Cuerpo de Bomberos, personal especializado de la Empresa Nacional Portuaria y representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quienes realizan labores de aseguramiento y evaluación para proteger a la población.
Las autoridades informaron que las personas evacuadas no presentan signos de contaminación; sin embargo, hicieron un llamado urgente a la población a no acercarse al área, evitar el contacto con el agua del río Chamelecón y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.