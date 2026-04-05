Alerta roja en Quimistán por derrame de cianuro tras accidente en la CA-4

​​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Permanente de Contingencias declaró alerta roja la noche de este domingo 5 de abril debido a un incidente con material altamente tóxico en la carretera CA-4, a la altura de La Ceibita, en Quimistán.

De acuerdo con el boletín oficial, el percance que involucró una rastra que transportaba cianuro granulado en estado sólido, provocó derrame en la zona. Debido a la peligrosidad del material, las autoridades activaron protocolos de seguridad y establecieron un perímetro de 800 metros como área de restricción.

Como medida inmediata, se prohibió la circulación vehicular y peatonal en el tramo afectado, mientras que se habilitó una ruta alterna entre San Marcos y Petoa para facilitar el tránsito.