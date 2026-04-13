Luego de diálogo, la Sesal logra acuerdo con las enfermeras profesionales

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) y representantes del Colegio de Enfermeras Profesionales alcanzaron este lunes una serie de acuerdos tras una reunión orientada a atender las demandas del gremio y fortalecer el sistema sanitario nacional. Durante el encuentro se abordaron temas prioritarios, entre ellos la situación de las enfermeras en condición de interinato, la cancelación de nuevos acuerdos administrativos, el cumplimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el reconocimiento de beneficios laborales y la reasignación de personal. Como resultado del diálogo, las autoridades de la Sesal se comprometieron a convocar a 22 enfermeras profesionales para iniciar el proceso de formalización de sus acuerdos laborales, además de revisar otros 15 expedientes en conjunto con el gremio.

Además se acordó cumplir con el ajuste salarial conforme al IPC vigente y convocar a una comisión de mapeo para mejorar la distribución del recurso humano en los servicios de salud. Asimismo, anunciaron el reinicio del proceso de reasignación o cambio de servicios, el cual será ejecutado por una comisión tripartita integrada por la Sesal, Servicio Civil y la Secretaría de Finanzas, con el objetivo de garantizar transparencia y equidad. El viceministro de Salud, Eduardo Midence, destacó que la mesa de diálogo forma parte de una agenda más amplia con distintos gremios del sector salud, por lo que hizo un llamado a los demás profesionales de la salud a comenzar el dialogo. El funcionario reiteró su disposición al diálogo e instó a otros gremios, incluido el Colegio Médico, a integrarse a estos espacios de negociación para mejorar la eficiencia y oportunidad de los servicios de salud en Honduras.